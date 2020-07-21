«Олег, давай экономить»: голосовой помощник «Тинькофф» напомнит о платежах и проследит за расходами

У голосового помощника «Тинькофф» — «Олега» — появилось несколько новых функций. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Тинькофф».

Голосовой ассистент поможет следить за расходами, а также напомнит о штрафах и регулярных платежах.

Контроль трат

Голосовой помощник «Олег» поможет пользователям ограничить незапланированные траты. По команде в чате мобильного приложения банка «Олег, давай экономить» он установит выбранные клиентом ограничения расходов на день, неделю или месяц. Еще «Олег» будет следить за их соблюдением.

Если расходы клиента приблизятся к лимиту, «Олег» предупредит об этом и напомнит, что на этой неделе или в этом месяце пользователь решил тратить меньше. В любой момент у голосового помощника можно уточнить, какой бюджет остался до превышения лимита. В конце дня, недели или месяца «Олег» отчитается, удалось ли уложиться в бюджет.

Напоминания о регулярных платежах

Еще «Олег» напомнит клиентам о регулярных платежах: например, оплате квартиры или услуг репетитора. Если пользователь регулярно совершает такие платежи, «Олег» это заметит и заранее напомнит о них в пуш-уведомлении.

Платежи по кредитным картам

Еще один новый навык «Олега» — быстрые платежи по кредитной карте.

По команде «Олег, проверь кредитку» голосовой ассистент покажет сумму минимального платежа по карте, размер платежа для беспроцентного периода и полную сумму долга.

Для оплаты не нужно выходить из чата с «Олегом» — достаточно сказать ему нужную сумму, выбрать счет для оплаты и подтвердить операцию.

«Тинькофф» запустил голосового помощника в июне 2019 года. «Олег» умеет переводить деньги, покупать билеты в кино, оплачивать мобильный телефон и кредитную карту, заказывать электронные документы и общаться на свободные темы.

Помощник получил голос российского актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского. Актер записал около 30 часов реплик для голосового ассистента, на основе которых синтезировали голос «Олега».

Через несколько месяцев после запуска голосовой помощник «Тинькофф» посоветовал клиентке банка «отрезать пальцы». В компании извинились за поведение чат-бота и объяснили инцидент с обучением «Олега» на открытых данных.

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