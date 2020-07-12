25 июня в рамках конкурса «Цифровой прорыв» начался онлайн-чемпионат индивидуальных разработчиков в сфере искусственного интеллекта и больших данных. Подать заявку на участие можно до 25 июля, когда завершится прием работ. Победители разделят денежный приз в 2 млн рублей.

Стартовал онлайн-чемпионат для разработчиков по анализу данных и машинному обучению