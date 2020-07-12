Стартовал онлайн-чемпионат для разработчиков по анализу данных и машинному обучению
25 июня в рамках конкурса «Цифровой прорыв» начался онлайн-чемпионат индивидуальных разработчиков в сфере искусственного интеллекта и больших данных. Подать заявку на участие можно до 25 июля, когда завершится прием работ. Победители разделят денежный приз в 2 млн рублей.
Чтобы присоединиться к чемпионату, не нужно собирать команду — заявки принимаются от индивидуальных разработчиков. Участникам предстоит решить одну из трех задач от партнеров конкурса:
- Разработать алгоритм для определения концентрации бактерий в колонии, их типа и класса (IT Society).
- Создать систему, которая поможет узнать, за какими услугами будут обращаться граждане в МФЦ (Минэкономразвития Иркутской области).
- Придумать алгоритм для определения специализаций по описанию вакансии (HeadHunter).
Победители онлайн-чемпионата попадут на финал конкурса «Цифровой прорыв». Узнать подробности и отправить заявку для участия можно на сайте.
Фото на обложке: wutzkohphoto/Shutterstock
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