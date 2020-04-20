В России запустили некоммерческий онлайн-хакатон для борьбы с коронавирусом
Онлайн-хакатон стартовал 9 апреля, прием заявок продлится до 7 мая. Событие объединит экспертов из разных сфер: медицинских работников, представителей бизнеса, некоммерческих организаций, образовательных учреждений и государства.
Участникам хакатона предстоит решать задачи в сферах:
- Здравоохранения;
- Образования;
- Экономики;
- Социальной жизни;
- Городской среды.
Также организаторы продолжают поиск тех, кто заинтересован в сотрудничестве, и готов оказать экспертную, информационную и финансовую поддержку в формировании грантов на развитие лучших проектов.
Один из первых результатов хакатона — разработка сайта «Помощь.Рядом», где можно найти волонтеров для поддержки пожилых людей.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте хакатона.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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