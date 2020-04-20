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В России запустили некоммерческий онлайн-хакатон для борьбы с коронавирусом

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Онлайн-хакатон стартовал 9 апреля, прием заявок продлится до 7 мая. Событие объединит экспертов из разных сфер: медицинских работников, представителей бизнеса, некоммерческих организаций, образовательных учреждений и государства.

В России запустили некоммерческий онлайн-хакатон для борьбы с коронавирусом

Участникам хакатона предстоит решать задачи в сферах: 


  • Здравоохранения;
  • Образования;
  • Экономики;
  • Социальной жизни;
  • Городской среды.

Также организаторы продолжают поиск тех, кто заинтересован в сотрудничестве, и готов оказать экспертную, информационную и финансовую поддержку в формировании грантов на развитие лучших проектов.


Один из первых результатов хакатона — разработка сайта «Помощь.Рядом», где можно  найти волонтеров для поддержки пожилых людей.


Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте хакатона.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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