В России запустили некоммерческий онлайн-хакатон для борьбы с коронавирусом

Онлайн-хакатон стартовал 9 апреля, прием заявок продлится до 7 мая. Событие объединит экспертов из разных сфер: медицинских работников, представителей бизнеса, некоммерческих организаций, образовательных учреждений и государства.

Участникам хакатона предстоит решать задачи в сферах:

Здравоохранения;

Образования;

Экономики;

Социальной жизни;

Городской среды.

Также организаторы продолжают поиск тех, кто заинтересован в сотрудничестве, и готов оказать экспертную, информационную и финансовую поддержку в формировании грантов на развитие лучших проектов.

Один из первых результатов хакатона — разработка сайта «Помощь.Рядом», где можно найти волонтеров для поддержки пожилых людей.



Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте хакатона.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash