Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров выросло в конце года за счет аудитории 16–24 лет

Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросло в четвертом квартале 2022 года и вернулось на уровень начала того же года за счет аудитории в возрасте от 16 до 24 лет, показало исследование GfK. С результатами ознакомился RB.RU.

К концу 2022 года подписка была оформлена у 46% горожан, платная подписка — у 31% (аналогичные показатели в первом квартале составляли 46% и 30% соответственно).

В третьем квартале доля подписчиков онлайн-кинотеатров росла среди респондентов 25–34 лет, а в конце 2022 года эта тенденция продолжилась среди аудитории 16–24 лет.

Больше всего молодых подписчиков (от 16 до 34 лет) собирает «Кинопоиск», самая возрастная аудитория у Wink (25–55 лет). Интерес к «Иви» и Оkko наиболее высок среди россиян в возврасте 25–44 лет.

Лидеры среди онлайн-кинотеатров:

По общему количеству подписчиков и по количеству платящих подписчиков лидерство второй год сохраняет за собой «Кинопоиск». В конце года подписка на сервис была оформлена у 17,8% жителей городов в возрасте 16–55 лет, 13,1% платили за подписку.

Второе и третье место разделили «Иви» и Wink: «Иви» обгоняет сервис «Ростелекома» по общему количеству подписчиков (10% и 8,3% соответственно), но уступает по числу платящих подписчиков (6,1% и 6,2% соответственно).

Подписка на Kion оформлена у 5,8% россиян, 3,4% платят за нее.

Подписка на Okko есть у 6,2% жителей городов, платят за нее 3,2%. Онлайн-кинотеатр во втором квартале 2022 года выпал из тройки крупнейших онлайн-кинотеатров, а в четвертом по числу платящих подписчиков уступил место Kion.

В онлайн-опросе принял участие 7501 респондент в возрасте от 16 до 55 лет, проживающий в городах России с населением до 100 тыс. человек. Предметом исследования стали 15 онлайн-кинотеатров: «Иви», «Кинопоиск», Okko, Amediateka, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV+, Premier, Wink, more.tv, START, «Билайн ТВ», Kion, «Мегафон ТВ», Viju.

Как сообщалось ранее, в 2022 году выручка онлайн-кинотеатров выросла на 5%. При этом на фоне санкций их библиотеки сократились в среднем на 10%, а альтернативный контент, закупаемый вместо зарубежных фильмов и сериалов, как выяснилось, не всегда привлекает клиентов.

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