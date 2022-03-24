Онлайн-интенсив по продвижению бизнеса в современных условиях пройдет 29 марта

29 марта пройдет бесплатный онлайн-интенсив от экспертов VK, TenChat, «МТС Твой Бизнес». Слушатели узнают, как продвигать бизнес без Facebook и Instagram (входят в признанную экстремистской компанию Meta), работать в VK и TenChat и можно ли не вкладывать в маркетинг большие средства.

Среди спикеров:

Александра Черкас, евангелист «ВКонтакте для бизнеса», более 10 лет опыта в маркетинге, продвижении крупных бизнесов и сегмента МСБ

Она расскажет, как настроить страницу бизнеса во «ВКонтакте» и поделится инструментами продвижения в этой соцсети.

Семен Теняев, IT-предприниматель, инвестор, акционер, создатель первой деловой социальной сети TenChat, глава группы ВБЦ.

Он расскажет, как продвигать бизнес в TenChat.

Юлия Ахмедова, SMM-специалист в «МТС Твой Бизнес», работала в 20+ нишах, включая IT, дизайн, ресторанное дело, бьюти-сферу.

Она расскажет, как организовать комплексное продвижение в соцсетях, наладить работу с блогерами, какие программы МТС помогают малому бизнесу.

Валерия Мингова, руководитель агентства PR-Doctor, основатель премии «Громче!»

Она расскажет, как выстраивать эффективную нетворкинговую сеть, зачем нетворкинг нужен бизнесу, как запустить сарафанное радио и о партнерских коллаборациях для безбюджетного продвижения.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Shift Drive / Shutterstock