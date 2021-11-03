Порядка 80% россиян хотели бы оформлять ипотеку полностью удаленно — исследование

Порядка 80% россиян хотели бы проводить ипотечную сделку полностью дистанционно, выяснилось в ходе опроса платформы залогового кредитования Online-Ipoteka. Около 16% опрошенных хотели бы присутствовать при подписании кредитного договора, лишь 4% предпочитает личное общение с представителями компании-кредитора.

Около 67% группы респондентов, желающих оформлять ипотеку полностью удаленно, считают максимальное количество онлайн-инструментов в ипотечном кредитовании обязательным критерием при выборе кредитора. Для 24% опрошенных данной группы онлайн-оформление сделки является важнейшим критерием при выборе ипотечного продукта, 9% готовы отложить ипотечную сделку из-за необходимости личного присутствия.

Как показал опрос, электронную цифровую подпись (УКЭП) уже имеет лишь 13% опрошенных, 43% планируют ее получить, 26% не задумывались об этом, 10% не знают о такой возможности, 8% не планируют делать УКЭП.

Около 38% опрошенных готовы приобрести жилье в новостройке без очного посещения объекта, для покупателей вторичного жилья этот показатель составляет 11%. Ранее, согласно данным исследования Online-Ipoteka в июне, доля респондентов, согласных на виртуальный осмотр приобретаемого жилья, составляла 34% и 9% соответственно.

Порядка 47% участников исследования не придавали значения дистанционным опциям финансовых продуктов до пандемии коронавируса, 29% считали наличие удаленных сервисов важным, 16% — обязательным, 8% не пользовались онлайн-сервисами.

За период пандемии Online-Ipoteka проводит исследование отношения к дистанционным ипотечным сервисам третий раз. С апреля 2021 года доля заемщиков, которые хотят проводить ипотечную сделку полностью онлайн, выросла с 50% до 80%, количество настаивающих на личном присутствии при подписании кредитного договора сократилось с 38% до 16%, предпочитающих офлайн-формат – с 12% до 4%.

По прогнозам Online-Ipoteka, до 80% ипотечных сделок будет проводиться онлайн. Эта цифра может превысить 90% в случае законодательного разрешения удаленного открытия счетов ипотечных заемщиков.

Опрос проводился среди 5,8 тыс. совершеннолетних жителей РФ в октябре 2021 года.

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