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OnlyFans не будет запрещать публикацию порнографического контента

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейший в мире дейтинг-сервис OnlyFans отказался от планов по запрету публикации откровенного контента. В компании сообщили, что нашли общий язык с банками, из-за проблем с которыми сервис и планировал изменить условия пользования.

OnlyFans не будет запрещать публикацию порнографического контента

О том, что OnlyFans передумал запрещать некоторые виды контента, компания сообщила в Twitter.

В компании поблагодарили пользователей за поддержку и сказали следующее: «Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего сообщества создателей, и приостановили запланированное на 1 октября изменение политики».

Ранее в OnlyFans приняли решение кардинально изменить политику и запретить публикацию контента с порнографическим содержанием. Компания пошла на такой шаг из-за желания привлечь $1 млрд от инвесторов, а также давления со стороны банков, платежных сервисов и намерением избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.

OnlyFans является сервисом подписки на контент с 130 млн пользователями. В 2020 году сервис показал рекордную выручку и рост числа пользователей – на 553% и 600% соответственно. 17 августа дейтинг-сервис выпустил приложение с видеоуроками по кулинарии и танцам, которые ведут в том числе персоны, популярные в OnlyFans – Миа Халифа, Белла Торн и Холли Мэдисон.

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Фото: Shutterstock.com

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