Общественная палата раскритиковала внесудебную блокировку сайтов интернет-магазинов

Общественная палата (ОП) РФ призвала доработать законопроекты о внесудебной блокировке сайтов интернет-торговли, на которых продается несертифицированная продукция. Резолюцию к соответствующим законопроектам ОП направила в Госдуму и другие профильные ведомства и заинтересованные организации.

ОП считает, что законопроекты требуют существенной доработки при участии участников рынка электронной торговли, отраслевых ассоциаций, обществ по защите прав потребителей, других некоммерческих организаций, экспертного и научного сообществ.

«Предлагаемое в законопроектах расширение действия механизма административной (внесудебной) блокировки сайтов, являющегося по своей сути крайней мерой реагирования на распространение информации, имеющей высокую степень общественной опасности, не представляется возможным признать обоснованным в достаточной степени»,— сказано в резолюции.

Авторы резолюции отмечают, что проблему продажи товаров без сертификации можно решить с помощью существующих инструментов и механизмов. Инструментом в борьбе с нарушающими законодательство товарами и услугами может стать существующая система цифровой маркировки, полагают в ОП.

Кроме того, ОП предлагает проработать возможность применения других мер, например, штрафов, а также развивать саморегулирование в рамках взаимодействия интернет-компаний и отраслевых ассоциаций:

создавать проекты повышения цифровой грамотности населения;

создавать горячие линии для связи потребителей с маркетплейсами;

разрабатывать механизмы реагирования на жалобы в разумные сроки.

В круглом столе, по итогам которого была подготовлена резолюция, приняли участие члены ОП РФ, представители отраслевых ассоциаций, деловых объединений, крупнейших маркетплейсов, некоммерческих организаций в сфере защиты прав потребителей, медицинского и адвокатского сообщества, а также эксперты в области здравоохранения и антимонопольного регулирования.

Ранее против законопроектов выступили участники рынка. В декабре 2021 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) раскритиковали законопроект в своем письме председателю Госдумы Вячеславу Володину. В январе 2022 года представители интернет-торговли попросили правительство вмешаться в рассмотрение законопроектов, направив письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!