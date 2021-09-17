Стартап выходцев из СНГ для онлайн-торговли цветными металлами привлек $33 млн

Онлайн-биржа Open Mineral, которую в 2017 году основали уроженец Узбекистана Борис Эйхер и россиянин Илья Черниловский, привлекла $33 млн от группы инвесторов. Об этом говорится в пресс-релизе Open Mineral, опубликованном на сайте компании.
Лид-инвестором раунда С стал фонд Абу-Даби Mubadala. К существующим инвесторам Xploration Capital и Emerald Technology Ventures присоединились Statkraft и Lingfeng Capital.
Open Mineral связывает добывающие компании с переработчиками, а также финансирует сделки, организовывает страхование, следит за контролем качества и логистикой. Стартап зарабатывает на комиссии со сделок.
Оценка компании не раскрывается. По данным источника Forbes, она составила $100-150 млн. В такую же сумму Open Mineral оценил принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов.
Привлеченные средства пойдут на расширение рынков присутствия и доработку платформы. По данным Open Mineral, рынок металлического сырья составляет $200 млрд, и большинство его участников по-прежнему торгуют посредством бумажных документов.
Общая сумма инвестиций в Open Mineral, согласно данным Crunchbase, уже составила $40,7 млн. Предыдущий раунд финансирования случился в 2018 году.
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Фото: Unsplash
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