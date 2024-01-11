OpenAI хочет получить лицензии от CNN, Time и Fox на использование их материалов ChatGPT

Разработчик OpenAI начал переговоры с CNN, Time и Fox о предоставлении компании лицензии на использование материалов этих медиа для обучения ChatGPT, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее The New York Times подала к компании иск из-за незаконного, по мнению газеты, использования ее статей.
По данным источников агентства, разработчик хочет получить лицензию, позволяющую применять материалы журналистов CNN в обучении своего чат-бота с генеративным искусственным интеллектом.
Другие собеседники издания утверждают, что переговоры с Fox и CNN касаются не только текстовых материалов, но и видео и графического контента.
По словам генерального директора Time Джессики Сибли, компания обсуждает с OpenAI стоимость использования уникальных материалов.
Согласно свидетельствам информированных источников, в ходе переговоров обсуждается, каким образом ChatGPT будет получать контент издателей, какой объем трафика будет перенаправляться обратно на их сайты для роста аудитории. Также обговаривается вопрос отображения контента от издателей в реальном времени и указание авторства того или иного материала.
Агентство ссылается на источники издания The Information, которые утверждали, что OpenAI предлагает издательствам по $5 млн в год за лицензирование статей. Однако по словам источников, это слишком незначительная сумма для таких крупных медиа.
В конце прошлого года крупнейшая газета The New York Times подала иск к OpenAI в окружной суд Манхэттана. Истец утверждает, что компания незаконно использовала миллионы опубликованных статей ее авторов для обучения ChatGPT. Газета утверждает, что из-за этого столкнулась с «миллиардами долларов законного и реального ущерба».
У OpenAI уже есть соглашение о сотрудничестве с крупным медиаконцерном — европейским Axel Springer. В рамках партнерства ChatGPT получил доступ к выпускаемым издательским домом СМИ, в частности, Politico, Bild, Business Insider, Welt и другим.
Фото на обложке: izzuanroslan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Все, что вы хотели знать про судьбоносный для Generative AI судебный иск
- 2 Что будет с поисковыми системами через 5 лет и как seo-специалистам справиться с переменами
- 3 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 4 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
- 5 Следующий этап развития нейросетей: что такое интерактивный ИИ и почему он «умнее» генеративного
ВОЗМОЖНОСТИ
12 января 2024
14 января 2024
15 января 2024