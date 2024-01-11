OpenAI хочет получить лицензии от CNN, Time и Fox на использование их материалов ChatGPT

Разработчик OpenAI начал переговоры с CNN, Time и Fox о предоставлении компании лицензии на использование материалов этих медиа для обучения ChatGPT, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее The New York Times подала к компании иск из-за незаконного, по мнению газеты, использования ее статей.

По данным источников агентства, разработчик хочет получить лицензию, позволяющую применять материалы журналистов CNN в обучении своего чат-бота с генеративным искусственным интеллектом.

Другие собеседники издания утверждают, что переговоры с Fox и CNN касаются не только текстовых материалов, но и видео и графического контента.

По словам генерального директора Time Джессики Сибли, компания обсуждает с OpenAI стоимость использования уникальных материалов.

Согласно свидетельствам информированных источников, в ходе переговоров обсуждается, каким образом ChatGPT будет получать контент издателей, какой объем трафика будет перенаправляться обратно на их сайты для роста аудитории. Также обговаривается вопрос отображения контента от издателей в реальном времени и указание авторства того или иного материала.

Агентство ссылается на источники издания The Information, которые утверждали, что OpenAI предлагает издательствам по $5 млн в год за лицензирование статей. Однако по словам источников, это слишком незначительная сумма для таких крупных медиа.

В конце прошлого года крупнейшая газета The New York Times подала иск к OpenAI в окружной суд Манхэттана. Истец утверждает, что компания незаконно использовала миллионы опубликованных статей ее авторов для обучения ChatGPT. Газета утверждает, что из-за этого столкнулась с «миллиардами долларов законного и реального ущерба».

У OpenAI уже есть соглашение о сотрудничестве с крупным медиаконцерном — европейским Axel Springer. В рамках партнерства ChatGPT получил доступ к выпускаемым издательским домом СМИ, в частности, Politico, Bild, Business Insider, Welt и другим.

Фото на обложке: izzuanroslan / Shutterstock