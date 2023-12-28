Газета TNYT подала иск к OpenAI и Microsoft за использование ее статей при обучении чат-ботов

Газета The New York Times (TNYT) подала иск к OpenAI и Microsoft в связи с обучением ИИ-ботов на статьях издания, сообщает CNN.

Как утверждает издание, компании незаконно использовали «миллионы» опубликованных в TNYT текстов для обучения своих чат-ботов и других сервисов на базе ИИ. Это привело к тому, что теперь эти сервисы могут составлять изданию конкуренцию.

Иск подан в окружной суд Манхэттана. Конкретного денежного требования в нем не содержится, однако указывается, что ответчики должны понести наказание за «миллиарды долларов законного и реального ущерба».

Как утверждает истец, «обвиняемые стремятся использовать огромные инвестиции NYT в свою журналистику» и при этом ничего не вкладывать в собственный контент. В иске также содержится требование уничтожить все модели ботов и обучающие данные, где применяется контент газеты, защищенный авторским правом.

The New York Times сослалась на свое предыдущее обращение к Microsoft и OpenAI, в котором газета предлагала урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Речь шла о коммерческих договоренностях и «технологических решениях» в отношении продуктов, за счет которых обучаются ИИ-решения. Сторонам не удалось достичь консенсуса.

В OpenAI, в свою очередь, выразили разочарование иском NYT. В компании оценивали переговоры с изданием как конструктивное продвижение вперед.

Ранее в декабре OpenAI объявила о партнерстве с крупнейшим европейским медиахолдингом Axel Springer. Это откроет доступ чат-боту ChatGPT к выпускаемым издательским домом СМИ, в частности, Politico, Bild, Business Insider, Welt и другим.

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