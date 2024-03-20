OpenAI начала тестировать GPT-5 на части корпоративных клиентов. Ожидается, что новую языковую модель представят летом 2024 года.
Разработчик технологий искусственного интеллекта OpenAI приступил к тестированию новой языковой модели GPT-5. Об этом рассказали источники Business Insider.
Компания дала доступ к GPT-5 ограниченному кругу корпоративных клиентов. Некоторые из них уже впечатлились и сказали, что новая модель выполняет задачи существенно лучше предыдущей.
Ожидается, что OpenAI представит GPT-5 летом 2024 года. Сама компания не назначала дату анонса новинки.
О том, что OpenAI разрабатывает GPT-5, впервые стало известно в ноябре 2023 года. Тогда же компания представила более мощную и дешевую версию языковой модели GPT-4 – ChatGPT-4 Turbo.
Фото на обложке: photosince /
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