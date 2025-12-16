OpenAI лишилась топ-менеджера: компанию покидает директор по коммуникациям Ханна Вонг — она работала с 2021 года
Ханна Вонг покинет пост директора по коммуникациям OpenAI
Вонг внесла большой вклад в создание имиджа Open AI
Ханна Вонг сообщила сотрудникам о своём решении перейти к «следующему этапу» карьеры во внутреннем обращении, однако о дальнейших карьерных планах она не рассказала. Информацию об уходе подтвердила официальный представитель OpenAI Кейла Вуд. В компании отметили вклад Вонг в формирование публичного образа OpenAI и развитие коммуникационной стратегии.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и CEO направления приложений Фиджи Симо в совместном заявлении поблагодарили Вонг за работу. Они подчеркнули её роль в объяснении сложных технологий широкой аудитории и отметили, что за последние пять лет она стала важным сотрудником для компании.
На посту с 2021 года — когда OpenAI ещё была небольшим исследовательским центром
Ханна Вонг присоединилась к OpenAI в 2021 году, когда компания ещё была небольшим исследовательским центром. Она возглавляла команду коммуникаций в период, когда ChatGPT превратился в один из крупнейших потребительских продуктов в мире.
Вонг также играла ключевую роль в управлении коммуникациями во время кризиса 2023 года, связанного с временным уходом и возвращением Сэма Альтмана на пост CEO. Должность директора по коммуникациям она заняла в августе 2024 года, после чего расширила свою команду и усилила внешние коммуникации компании.
В планах — проводить больше времени с семьёй, а не с ИИ
До назначения нового директора по коммуникациям команду будет возглавлять вице-президент OpenAI по коммуникациям Линдси Хелд. Поиском кандидата на должность нового директора по коммуникациям займётся директор по маркетингу OpenAI Кейт Рауч.
В посте LinkedIn Вонг отметила, что годы работы в OpenAI стали для неё «интенсивными». Она подчеркнула, что благодарна за возможность участвовать в запуске ChatGPT и других продуктов компании, но отметила, что теперь планирует уделять больше времени семье.
Контекст
Это не первая кадровая перестановка в компании. На прошлой неделе OpenAI привлекла генерального директора платформы для корпоративной коммуникации Slack Дениз Дрессер, назначив её директором по доходам.
В OpenAI она будет отвечать за рост корпоративных продаж и масштабирование платных продуктов на базе ИИ.
