Разработчик ChatGPT отработал 2022 год с убытком в $540 млн

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT отработала 2022 год с убытком в $540 млн, удвоив его по сравнению с 2021 годом. Этот убыток связан как раз с тем, что OpenAI серьезно потратилась на разработку ChatGPT, наняв ведущих специалистов из Google.

Компания OpenAI – разработчик популярного чат-бота ChatGPT – закончила 2022 год с чистым убытком в $540 млн. Об этом сообщает The Information со ссылкой на осведомленных источников.

По сравнению с 2021 годом убыток OpenAI увеличился в два раза. В 2022 году компания смогла добиться выручки всего в $28 млн.

Расходы OpenAI связаны с разработкой ChatGPT, для чего она наняла ведущих специалистов из Google, отмечает издание, добавляя, что расходы OpenAI еще будут расти.

По информации Reuters, OpenAI рассчитывает получить в 2023 году выручку в размере $200 млн, а к 2024 году увеличить ее до $1 млрд. Компания надеется нарастить доходы за счет продаж доступ к ChatGPT.

OpenAI при текущей оценке бизнеса в $27 млрд может получить статус самого дорогого стартапа в Кремниевой долине, пишет The Information.

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