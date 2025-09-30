Создатели ChatGPT запустят аналог TikTok с ИИ-видео

OpenAI разрабатывает новое приложение, которое должно стать аналогом TikTok без блогеров: все ролики в ленте будут генерироваться с помощью ИИ на базе модели Sora 2. Пользователи смогут делать персонализированные видео до 10 секунд и даже создавать «цифровых двойников». Несколько дней назад Марк Цукерберг анонсировал похожий сервис под названием Vibes.

Все как в TikTok, но вместо людей — ИИ

Как сообщает Wired, новое приложение OpenAI будет копировать механику TikTok: вертикальная лента с бесконечным скроллом, кнопки для лайков, комментариев и ремиксов. Но главный нюанс заключается в отсутствии живого контента. Видео нельзя загрузить из камеры или других приложений — все ролики внутри создаются исключительно через Sora 2, новую модель генерации видео от OpenAI.

Ещё одна особенность сервиса — превращение лица в «цифровой интерфейс». После подтверждения личности нейросеть может «вставлять» пользователя в любые ролики: например, сделать видео, где он катается с друзьями на американских горках. Каждый раз, когда образ человека будет задействован, человек получит уведомление — даже если видео не опубликовано.

Зачем OpenAI отдельное приложение

Первая версия Sora работала через ChatGPT, но на рынке такой формат воспринимается скорее как «дополнительная функция». Отдельное приложение превращает ИИ-видео в самостоятельный продукт, напрямую конкурирующий с соцсетями.

Ставка сделана на эффект вовлечения. Если ChatGPT приучил людей «решать задачи текстом» с помощью нейросети, то Sora 2 должна научить «залипать» в ИИ-видео.

Конкуренция с Meta*, Google и TikTok

Запуск Sora 2 совпадает с периодом неопределённости вокруг TikTok в США. Пока правительство США решает судьбу TikTok на территории страны, OpenAI видит здесь окно возможностей. Аналог TikTok «без китайских корней» может быстро завоевать аудиторию, если станет привычным источником развлечений.

Правда, на поле уже стоят другие игроки. Meta* только что запустила Vibes, встроив ИИ-видео в Instagram* и Facebook*. Google интегрировал генератор Veo 3 прямо в YouTube, мгновенно получив миллиарды зрителей. OpenAI выбрала отдельное приложение — более рискованную, но и более независимую стратегию.

Контекст

Теоретически выход ИИ-видео может ударить по рынку блогеров, ведь если раньше успех зависел от харизмы и креатива, то теперь любой бренд может создать «виртуального лидера мнений» за секунды. Для рекламодателей это вопрос эффективности: проще генерировать контент бесконечно и бесплатно, чем платить реальному инфлюенсеру.

Появление «виртуальных звёзд» создаст новую экономику: подписчики будут залипать на идеально сгенерированных персонажей, а бренды — тестировать новые форматы продвижения без человеческого посредника.

*Meta и принадлежащие ей Instagram, Facebook признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.





Фото: Andrii Zastrozhnov / Getty Images