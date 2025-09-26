Марк Цукерберг пытается вернуть лидерство в ИИ-гонке: Meta* запускает платформу Vibes с AI-видео
Марк Цукерберг запускает новую платформу Vibes в Meta* AI
Meta* делает новую ставку на искусственный интеллект. Компания запустила платформу AI-видео Vibes, которая позволяет пользователям создавать и ремикшировать короткие ролики прямо в Meta* AI и публиковать их в Instagram** и Facebook**, сообщает Reuters. Запуск совпал с масштабной перестройкой ИИ-направления Meta*.
Meta* экспериментирует с ИИ-продуктами
Vibes — это инструмент, где можно с нуля создавать видео с помощью ИИ, работать с готовым контентом или накладывать эффекты и музыку. Контент сразу доступен для Stories и Reels. Таким образом Meta* не только расширяет экосистему, но и показывает, что ИИ становится её главным продуктом.
Прошлый запуск ИИ стал провалом
В прошлом году выручка Meta* составила почти $165 млрд, но репутация компании в области ИИ пострадала. Модель искусственного интеллекта компании Llama 4 с открытым исходным кодом не оправдала ожиданий и потеряла позиции на рынке.
Более того, версия Llama 4 Maverick оказалась в центре скандала: Meta* уличили в подтасовке результатов тестов на платформе LMArena. После этого рейтинг модели рухнул — она заняла лишь 32-е место в Chatbot Arena, уступив топовым разработкам Google и OpenAI.
Meta* развивает новую ИИ-стратегию
На фоне провала Llama 4 в июне глава Meta* Марк Цукерберг объявил о запуске нового подразделения — Meta* Superintelligence Labs, чтобы ускорить работу над искусственным интеллектом.
Кроме того, Reuters сообщал, что за лето этого года Meta* переманила 11 специалистов из OpenAI, Anthropic и Google, а также исследователей DeepMind.
Теперь можно сказать, что запуск Vibes — это не просто развлекательный продукт для соцсетей. Это первый публичный результат новой стратегии Meta*.
Контекст
Для Цукерберга запуск Vibes — это попытка доказать, что Meta* способна снова диктовать правила игры. Правда, пока что это эксперимент с высокой ценой и неясным горизонтом: Vibes еще предстоит доказать, что компания может превратить новые ИИ-продукты в прибыль.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ, ограничения касаются и её сервисов Facebook и Instagram.
** Запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
