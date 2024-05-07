Opera добавила ИИ-функцию краткого пересказа веб-страниц для Android

Чтобы воспользоваться новым инструментом, нужно открыть любую текстовую страницу в Opera, затем нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт «Сводка» (Summarize) рядом с иконкой Aria. После этого откроется диалог с кратким содержанием статьи.

Пересказ поможет понять пользователю, стоит ли тратить время на полное прочтение материала. В компании отмечают, что это очень удобно, когда нужно быстро ознакомиться с большим количеством информации.

Aria — это система на основе большой языковой модели, встроенная в последнюю версию браузера Opera One. Она полезна для поиска информации в интернете, составления литературных текстов и программного кода, а также для обнаружения новых идей.

Летом 2023 года «Яндекс» научил свою языковую модель YandexGPT (YaLM 2.0) быстро и емко пересказывать текст. Пользователю достаточно загрузить в нейросеть ссылку на статью из интернета, и модель составит саммари с основными тезисами. Позднее компания научила ее пересказывать видеоролики в «Браузере» и «Поиске».

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