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Пользователи «Яндекса» смогут узнать краткое содержание видеороликов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» научил свою нейросеть пересказывать видеоролики в «Браузере» и «Поиске». Пользователи смогут ознакомиться с кратким содержанием, а авторы — создать описание видео с таймкодами и привлечь новую аудиторию. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

Пользователи «Яндекса» смогут узнать краткое содержание видеороликов

YandexGPT обобщает русскоязычные ролики длиной от двух минут до четырех часов и пересказывает те видео, где есть речь. Технология работает так: сначала алгоритм превращает аудиодорожку в текст с помощью распознавания речи, а затем нейросеть разбивает его на смысловые фрагменты.

Чтобы получить пересказ ролика, нужно открыть видео и нажать на кнопку «Краткий пересказ». В «Поиске» краткое содержание появится сразу после нажатия на такую же кнопку возле видео в выдаче. Для получения пересказа на 300.ya.ru понадобится скопировать ссылку на нужный ролик в поле ввода сервиса.

Ранее компания запустила краткий пересказ статей из интернета. Пользователю достаточно загрузить в нейросеть ссылку, и модель составит саммари с основными тезисами. 

YandexGPT (YaLM 2.0) запустили 17 мая. Она доступна пользователям в режиме «Давай придумаем» в Алисе. Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Компания также внедрила ее в свое приложение «Шедеврум».

Фото на обложке: Kate Krav-Rude / Shutterstock

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