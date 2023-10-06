Пользователи «Яндекса» смогут узнать краткое содержание видеороликов

«Яндекс» научил свою нейросеть пересказывать видеоролики в «Браузере» и «Поиске». Пользователи смогут ознакомиться с кратким содержанием, а авторы — создать описание видео с таймкодами и привлечь новую аудиторию. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

YandexGPT обобщает русскоязычные ролики длиной от двух минут до четырех часов и пересказывает те видео, где есть речь. Технология работает так: сначала алгоритм превращает аудиодорожку в текст с помощью распознавания речи, а затем нейросеть разбивает его на смысловые фрагменты.

Чтобы получить пересказ ролика, нужно открыть видео и нажать на кнопку «Краткий пересказ». В «Поиске» краткое содержание появится сразу после нажатия на такую же кнопку возле видео в выдаче. Для получения пересказа на 300.ya.ru понадобится скопировать ссылку на нужный ролик в поле ввода сервиса.

Ранее компания запустила краткий пересказ статей из интернета. Пользователю достаточно загрузить в нейросеть ссылку, и модель составит саммари с основными тезисами.

YandexGPT (YaLM 2.0) запустили 17 мая. Она доступна пользователям в режиме «Давай придумаем» в Алисе. Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Компания также внедрила ее в свое приложение «Шедеврум».

Фото на обложке: Kate Krav-Rude / Shutterstock