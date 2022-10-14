Российские операторы снизили цены на роуминг в популярных для релокации странах

Так «Тинькофф мобайл» (виртуальный оператор на сети Tele2) понизил цену мобильного интернета в Казахстане. Если раньше 1000 Мб в неделю стоили 1,1 тыс. рублей, то с 10 октября стоимость опустилась до 899 рублей. Пакет интернета в 2000 Мб на месяц подешевел с 1,9 тыс. рублей до 1,2 тыс. рублей.

В «Мегафон» с 30 сентября действует предложение, которое предполагает скидку на роуминг по всем направлениям. Пакет с 1 ГБ трафика и 60 минутами бесплатных звонков обойдется в 149 рублей в сутки.

«Вымпелком», в свою очередь, предлагает услуги по длительному роумингу в Казахстане, Турции и Армении. За 1 тыс. рублей можно приобрести 1 Гб трафика на месяц, 15 Гб обойдутся в 7 тыс. рублей.

При этом некоторые операторы повысили стоимость дополнительных услуг. Так «Мегафон» теперь списывает комиссию за пополнение счета через приложение Сбербанка. «Скартел» (бренд Yota — дочерняя компания «Мегафона») увеличил комиссию за переводы на счета других операторов и банковские карты с 3% до 6%.

В четверг, 13 октября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ зафиксировала необоснованное повышение цен компанией «Мегафон» на тарифы в среднем на 12%. Днем ранее служба установила, что оператор МТС удерживал «монопольно высокую цену» на тарифы. Цены на услуги выросли для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%.

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