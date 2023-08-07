Суд признал банкротом российскую структуру Oracle

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую структуру крупнейшего американского разработчика ПО Oracle — АО «Оракл Компьютерное Оборудование», следует из картотеки дел.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — указано в картотеке арбитражных дел. Другие подробности не приводятся.
Иск о признании российской структуры Oracle банкротом поступил в суд в декабре прошлого года. Его подала компания ЗАО «Крок инкорпорейтед», работающая под брендом «Крок»,
Этим событиям предшествовали судебные разбирательства сторон, где «Кроку» удалось добиться решения о взыскании с АО «Оракл Компьютерное Оборудование» 47,4 млн рублей за «неосновательное обогащение». Однако выплата не последовала.
В феврале исковое заявление о банкротстве признали обоснованным, суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения и установил временного управляющего — Егора Непомнящих.
Oracle прекратила работу в России в марте 2022 года из-за начала вооруженного конфликта на территории Украины.
В апреле стало известно, что крупнейшая американская компания-производитель сетевого оборудования Cisco Systems, не сумев вывезти из России, уничтожила материально-производительные запасы на 1,86 млрд рублей.
Фото на обложке: Laborant /
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