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Пользователи в России смогут заказать еду через Stories в Instagram

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Instagram выпустил в России стикер для Stories «Заказ еды» и кнопку заказа в аккаунтах. Об этом Rusbase сообщил представитель сервиса.

Пользователи в России смогут заказать еду через Stories в Instagram

Новые функции являются частью инициатив компании по поддержке малого бизнеса и призваны помочь ресторанному и продовольственному бизнесу.

Начиная с 3 июня рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении, следуя инструкциям, указанным в уведомлении, или опубликовать Stories со стикером «Закажи еду от». Подробнее о том, как рестораны и компании могут использовать новые функции можно узнать в справочном центре Instagram.

Чтобы заказать еду, пользователи должны нажать на новую кнопку в профиле компании или стикер. После этого они автоматически перейдут на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ. Пользователи также смогут делиться Stories компаний.

Партнерами Instagram по новой функции в России стали «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

Фото: Unsplash

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