Основатель KazanExpress запустил в Казахстане маркетплейс с экспресс-доставкой

Основатель KazanExpress Линар Хуснуллин запустил в Казахстане маркетплейс с экспресс-доставкой. Teez позиционирует себя как инновационная площадка и обещает доставить все товары в заказе за один день. Официально маркетплейс заработает уже с 1 августа.

В Казахстане начнет работу маркетплейс Teez, сооснователем которого является основатель KazanExpress Линар Хуснуллин. Запуск маркетплейса назначен на 1 августа.

Teez располагает единым складом площадью 60 тыс. кв. м., собственным автопарком. Все товары в заказе обещают доставить покупателю в течение одного дня. На данный момент Teez собирает заявки на открытие пунктов выдачи заказов.

В 2024 году маркетплейс планирует расширить географию присутствия на 32 города Казахстана. К концу 2025 года Teez намерен открыть около 1 тыс. пунктов выдачи заказов.

В ноябре 2023 года «Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress. На его базе открылся «Магнит Маркет» — свою работу в Москве он официально начал 17 июня 2024 года.

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