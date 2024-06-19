Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Основатель KazanExpress запустил в Казахстане маркетплейс с экспресс-доставкой

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель KazanExpress Линар Хуснуллин запустил в Казахстане маркетплейс с экспресс-доставкой. Teez позиционирует себя как инновационная площадка и обещает доставить все товары в заказе за один день. Официально маркетплейс заработает уже с 1 августа.

Основатель KazanExpress запустил в Казахстане маркетплейс с экспресс-доставкой
  1. Новости

В Казахстане начнет работу маркетплейс Teez, сооснователем которого является основатель KazanExpress Линар Хуснуллин. Запуск маркетплейса назначен на 1 августа.

Teez располагает единым складом площадью 60 тыс. кв. м., собственным автопарком. Все товары в заказе обещают доставить покупателю в течение одного дня. На данный момент Teez собирает заявки на открытие пунктов выдачи заказов.

В 2024 году маркетплейс планирует расширить географию присутствия на 32 города Казахстана. К концу 2025 года Teez намерен открыть около 1 тыс. пунктов выдачи заказов.

В ноябре 2023 года «Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress. На его базе открылся «Магнит Маркет» — свою работу в Москве он официально начал 17 июня 2024 года.

Фото на обложке: A08 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс» открыл новый офис в Казахстане
  2. 2 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
  3. 3 Как работать с блогерами в Казахстане?
  4. 4 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  5. 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

23 июня 2024

MGIMO Ventures

24 июня 2024

Отбор пилотных проектов в сфере ИИ Сколково

25 июня 2024

Business Travel Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ