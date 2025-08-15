Ребрендинг Subway: с 2025-го новое название сети — Subjoy

В России сеть ресторанов быстрого питания Subway получила новое имя — теперь она будет работать под брендом Subjoy. Обновление затронет все 140 действующих точек по стране и завершится к концу 2024 года. Перемены включают смену названия, логотипа и фирменного стиля, при этом состав и рецептура сэндвичей останутся прежними.

Полная смена образа

Все заведения, находившиеся под управлением ООО «Сабвэй раша сервис компани», будут работать под новой вывеской Subjoy. За первый месяц планируется обновить фирменное оформление во всех ресторанах сети, к 30 сентября будут заменены вывески в сотне точек, а оставшиеся объекты перейдут на новый формат до конца года.

Название Subjoy составлено из двух слов: sub и joy, что можно перевести как «радость от сэндвича». Новый девиз сети — «всегда хорошая идея» — подчёркивает, что бренд хочет позиционировать свой продукт как универсальное решение на все случаи жизни.

Неизбежность ребрендинга

Летом 2024 года компания Subway International B.V., владеющая правами на торговую марку, проинформировала российских франчайзи о том, что прекращает поддержку бренда на территории РФ и расторгает действующие договоры коммерческой концессии. Это решение сделало полный ребрендинг единственным способом сохранить и развивать бизнес в новых условиях.

Чтобы сохранить франчайзинговый бизнес и обеспечить его развитие, правообладатель сети в России запустил полный ребрендинг.

От Subboy до Subjoy

Ещё в июле 2025 года стало известно, что компания готовит замену бренда. Тогда юрлицо, представляющее Subway в России, подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Subboy. Заявка охватывала широкий спектр услуг: от приготовления сэндвичей и напитков до доставки на дом.

Изначально предполагалось, что именно Subboy станет новым именем сети, но в итоге компания выбрала название Subjoy.

Что изменится для гостей

По данным компании, все действующие партнёры продолжат работу в новой системе без закрытия ресторанов. Для франчайзи предусмотрены маркетинговая поддержка, обновлённые стандарты обслуживания и поставки ингредиентов.

Для гостей сеть обещает сохранить линейку популярных позиций, включая кастомизированные сэндвичи и салаты, при этом в 2025–2026 годах планируется расширение меню за счёт новых сезонных и локальных предложений.

Масштабы бизнеса

Subway работала в России с 1994 года и входила в топ-5 крупнейших сетей быстрого обслуживания по количеству точек. Пик развития пришёлся на 2014–2015 годы, когда сеть насчитывала более 700 ресторанов.

Ребрендинг рассматривается как шанс для перезагрузки и укрепления позиций на российском рынке.





Фото: baibaz / Getty Images