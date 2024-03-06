Количество отказов в кредитах может вырасти до 30% из-за новых проверок

Банки и микрофинансовые организации (МФО) при оценке рисков заемщика стали учитывать вероятность личного банкротства клиентов, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей БКИ и участников рынка. Они считают, что это приведет к снижению доли одобрений заявок по кредитам, из-за этого число отказов может вырасти на 20-30%.
Причина проведения таких проверок — упрощение процедуры банкротства через МФЦ, которое вызвало рост числа внесудебных банкротств, пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Расширение критериев подтолкнуло финорганизации к предположению, что это новое обстоятельство в будущем может серьезно повлиять на действующие кредитные процессы, добавил он.
Прогнозируемый уровень одобрения по заявкам клиентов с высоким риском быстрого перехода в статус банкрота может быть ниже на 15–25%, чем по обычным клиентам, сказал директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. При этом, скорее всего, общее снижение количества одобренных заявок может снизиться на 20-30%, уточнила руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
- Процедуру банкротства упростили в 2020 году — тогда появилась возможность во внесудебном порядке податься на банкротство через МФЦ, а в 2023 году критерии для упрощенного банкротства расширили, что привлекло еще больше граждан. Каждый год в России число банкротств физических лиц увеличивается в среднем в 2 раза. Александр Докукин, учредитель и генеральный директор «Центра помощи кредитным должникам» рассказывал RB.RU, что такое банкротство и как законно списать свои долги.
Фото на обложке: Kmpzzz /
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