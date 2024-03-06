Банки и микрофинансовые организации (МФО) при оценке рисков заемщика стали учитывать вероятность личного банкротства клиентов, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей БКИ и участников рынка. Они считают, что это приведет к снижению доли одобрений заявок по кредитам, из-за этого число отказов может вырасти на 20-30%.

Количество отказов в кредитах может вырасти до 30% из-за новых проверок