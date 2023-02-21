С начала 2023 года россиянам стали чаще отказывать в микрозаймах

С начала 2023 года микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в выдаче займов из-за новых правил Центробанка. Количество одобрений сократилось примерно на 10%.
Среди основных факторов сдерживания роста — лимиты на выдачу высокорискованных кредитов, новые регуляторные меры, а также социально-экономическая ситуация, пишут «Известия».
Согласно новым правилам, установленным Банком России, с начала 2023 года банки могут выдавать клиентам с долговой нагрузкой более 80% не более 25% от объема предоставленных потребительских кредитов. Меры регулятора направлены на снижение закредитованности населения.
Микрофинансистам для соблюдения лимитов придется ужесточить стандарты кредитования, а это может привести к сокращению объемов выдач необеспеченных потребзаймов в феврале-марте на 5-10%.
Участники рынка предупредили, что излишнее ужесточение может привести к активизации «теневых» кредиторов.
В 2022 году клиентская база микрофинансистов выросла на 3,1 млн заемщиков и составила 17,3 млн человек. Темпы роста оказались выше пандемийного 2020 года, но уступили результатам 2021 года.
Фото на обложке: Unsplash
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