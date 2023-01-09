Наблюдательный совет «Открытия» назначил президентом банка бывшего заместителя главы ЦБ

У проданного меньше месяца назад банка «Открытие» официально появился руководитель. Президентом организации назначили бывшего заместителя главы ЦБ – регулятор продал банк группе ВТБ за 340 млрд рублей.

О назначении Михаила Алексеева на должность президента и председателя правления банка «Открытие» сообщил пресс-центр организации.

Решение о назначении Алексеева принял наблюдательный совет банка «Открытие», говорится в сообщении. Алексеев официально приступил к исполнению обязанностей 1 января 2023 года. До Алексеева президентом «Открытия» был Михаил Задорнов.

Михаил Задорнов ранее работал в должности заместителя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и курировал департамент наличного денежного обращения. До этого в течение 12 лет (с 2008 по 2020 год) Алексеев был руководителем «ЮниКредит Банка».

Вместе с Михаилом Задорновым банк «Открытие» в конце декабря 2022 года покинули несколько топ-менеджеров. Сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ за 340 млрд рублей регулятор закрыл 27 декабря.

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