Семь топ-менеджеров банка «Открытие», в том числе его президент Михаил Задорнов, покинут свои кресла 31 декабря, анонсировали в пресс-службе кредитной организации.

Из «Открытия» уйдут семь топ-менеджеров, в том числе президент банка Михаил Задорнов