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Из «Открытия» уйдут семь топ-менеджеров, в том числе президент банка Михаил Задорнов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Семь топ-менеджеров банка «Открытие», в том числе его президент Михаил Задорнов, покинут свои кресла 31 декабря, анонсировали в пресс-службе кредитной организации.

Из «Открытия» уйдут семь топ-менеджеров, в том числе президент банка Михаил Задорнов

Из состава правления также уходят Дмитрий Левин, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев, Ирина Кремлева и председатель правления Надия Черкасова.

Во вторник, 27 декабря, Банк России закрыл сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ. ЦБ стал владельцем «Открытия» в 2017 года в рамках процедуры санации.

О том, что часть руководства кредитной организации может уйти из банка после сделки, сообщалось еще в начале месяца. Источники утверждали, что пост покинет и глава «Открытия» Михаил Задорнов, который находился в тот момент в отпуске. В самом банке тогда опровергли сообщения о кадровых изменениях.

Фото на обложке: Starikov Pavel / Shutterstock

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