После сделки с ВТБ члены правления «Открытия» покинут банк — «Коммерсантъ»

Члены правления «Открытия» покинут организацию после передачи банка ВТБ, рассказали «Коммерсанту» источники. Действующий глава «Открытия» Михаил Задорнов находится в отпуске, которым и завершится его работа в банке. Его место может занять бывший руководитель ХКФ-банка Юрий Андресов, также рассматривается кандидатура экс-председателя правления БМ-банка Геннадия Солдатенкова.

Накануне СМИ узнали подробности предстоящей сделки по вхождению «Открытия» в ВТБ. По данным источников, банк может быть продан по максимальному для рынка мультипликатору. При этом если в июле 2022 года капитал организации оценивался в 396 млрд рублей, то к ноябрю оценка опустилась до 328-374 млрд рублей.

Как рассказали источники «Коммерсанта», близкие к обсуждению сделки, члены правления «Открытия» уйдут из банка. Действующий руководитель Михаил Задорнов сейчас «находится в отпуске, которым и завершится его карьера в кредитной организации», утверждает один из собеседников. Задорнов выступал против вхождения «Открытия» в ВТБ.

Источники в «Открытии» говорят, что курировать объединение изнутри будет экс-руководитель ХКФ-банка Юрий Андресов, а со стороны ВТБ — Андрей Пучков. Андресов работает в ВТБ с 2021 года.

«Дискуссии о позиции председателя правления продолжаются. Похоже, в ВТБ до сих пор нет ясности по данному вопросу, но исключать кандидатуру господина Андресова не стоит», — отмечает один из источников.

Пост главы банка также может занять бывший председатель правления БМ-банка Геннадий Солдатенков.

По словам управляющего партнера финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, большая часть команды Задорнова покинет организацию, однако отдельные профильные специалисты могут продолжить работу. По мнению Курбатского, сумма сделки в один капитал является завышенной, поскольку не соответствует актуальной стоимости банка.

В самом банке «Открытие» агентству ТАСС заявили, что ни о каких кадровых изменениях речь не идет, а условия сделки все еще обсуждаются.

С 2017 года в рамках процедуры санации банком «Открытие» владеет Центробанк. В ноябре глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что сделка должна состояться до конца декабря, а сам бренд «Открытие» может просуществовать еще около полутора лет.