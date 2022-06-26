Банк «Открытие» может быть продан ВТБ без торгов

Группа депутатов внесла в Госдуму поправку, которая позволит Банку России продать ВТБ акции банка «Открытие» без торгов и одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Текст поправки в законопроект, регулирующий выпуск разных типов акций международными компаниями, опубликован в базе Госдумы. Документ одобрен комитетом Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. 28 июня его рассмотрят во втором чтении.

В случае принятия поправок акции «Открытия», приобретенные Центробанком в 2017 году в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банка, смогут быть проданы ВТБ по рыночной стоимости.

Она будет определена в установленным законом порядке об оценочной деятельности. Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил «Интерфаксу», что оценка «Открытия» может занять два – три месяца.

На продажу «Открытия» не будут распространяться нормы закона о банкротстве, согласно которым ЦБ обязан продавать на торгах акции банков, взятых им на санацию. Кроме того, сделка сможет пройти без согласия ФАС.

В ходе пресс-конференции в конце апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о поддержке регулятора слияния «Открытия», ВТБ и крымского РНКБ — все три кредитные организации находятся под санкциями.

Банк России стал собственником «Открытия» в 2017 году, санировав его с привлечением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). На это фонд выделил 456 млрд рублей.