Отток инвестиций из Европы усилился: $27 млрд с начала года, $4,6 млрд за последнюю неделю

С начала 2023 года инвесторы вывели из европейских фондов $27 млрд, за последнюю неделю — $4,6 млрд. В июне Европа стала единственным крупным инвестиционным регионом, из которого утекают финансы.
По данным Bank of America, на которое ссылается агентство Bloomberg, тренд вывода средств из европейских фондов в пользу американских наблюдается уже в течение 16 недель.
Американские аналитики уверяют, что это из-за более устойчивого инвестиционного климата страны (несмотря на ряд потрясений финансовых институтов) на фоне глобального снижения скорости экономического роста во всем мире.
Фото на обложке: Unsplash
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