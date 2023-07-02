С начала 2023 года инвесторы вывели из европейских фондов $27 млрд, за последнюю неделю — $4,6 млрд. В июне Европа стала единственным крупным инвестиционным регионом, из которого утекают финансы.

Отток инвестиций из Европы усилился: $27 млрд с начала года, $4,6 млрд за последнюю неделю