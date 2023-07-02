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Отток инвестиций из Европы усилился: $27 млрд с начала года, $4,6 млрд за последнюю неделю

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

С начала 2023 года инвесторы вывели из европейских фондов $27 млрд, за последнюю неделю — $4,6 млрд. В июне Европа стала единственным крупным инвестиционным регионом, из которого утекают финансы.

Отток инвестиций из Европы усилился: $27 млрд с начала года, $4,6 млрд за последнюю неделю

По данным Bank of America, на которое ссылается агентство Bloomberg, тренд вывода средств из европейских фондов в пользу американских наблюдается уже в течение 16 недель.

Американские аналитики уверяют, что это из-за более устойчивого инвестиционного климата страны (несмотря на ряд потрясений финансовых институтов) на фоне глобального снижения скорости экономического роста во всем мире.

Фото на обложке: Unsplash

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