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Посещаемость аутлетов выросла на 4% с начала года

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

В России с начала года посещаемость аутлетов выросла на 4% год к году при одновременном падении трафика классических торговых центров на 3%. Об этом говорится в исследовании разработчика ПО Focus Technologies, которое есть у «Коммерсанта». Эксперты объяснили тенденцию переходом россиян к сберегательной модели и низким конкурентным давлением со стороны маркетплейсов.

Посещаемость аутлетов выросла на 4% с начала года
  1. Новости

Почему растет посещаемость аутлетов? Устойчивости аутлетов способствует их концепция с продажей товаров со значительными скидками, считает директор по маркетингу аутлет-сети Fashion House Group Константин Анисимов. По его словам, рост среднего чека в обычных магазинах вынуждает россиян искать более выгодные предложения.

Руководитель департамента торговой недвижимости консалтинговой компании CMWP Зульфия Шиляева подтвердила, что посещаемость аутлетов растет из-за перехода потребителей к сберегательной модели.

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Конкуренция с маркетплейсами. Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что аутлеты лучше выдерживают конкуренцию с маркетплейсами, чем другие розничные сети, поскольку представленные в аутлетах бренды зачастую не продаются на онлайн-платформах.

Эксперт добавил, что интерес девелоперов к аутлетам, вероятно, будет расти, так как они демонстрируют финансовые показатели, аналогичные или превосходящие показатели классических ТЦ.

  • В середине февраля в СТЦ предложили маркетплейсам сниженную арендную ставку для открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В обмен представители торговых центров попросили онлайн-площадки ограничить доставку крупногабаритных и дорогих товаров через такие ПВЗ в радиусе 5 км от торгового центра.
  • Серийный владелец пунктов выдачи Павел Чатулов раскритиковал эту идею — по мнению предпринимателя, клиенты маркетплейсов вряд ли будут выбирать ПВЗ в торговом центре «вне своего привычного маршрута».

Фото на обложке: Freepik

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