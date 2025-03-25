В России с начала года посещаемость аутлетов выросла на 4% год к году при одновременном падении трафика классических торговых центров на 3%. Об этом говорится в исследовании разработчика ПО Focus Technologies, которое есть у «Коммерсанта». Эксперты объяснили тенденцию переходом россиян к сберегательной модели и низким конкурентным давлением со стороны маркетплейсов.

Посещаемость аутлетов выросла на 4% с начала года

https://rb.ru/news/outlet-trade-center/

Новости