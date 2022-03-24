Пятая часть малых компаний просрочили платежи за аренду из-за снижения доходов — опрос

Пятая часть (20%) представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) в марте 2022 года просрочили платежи за арендные помещения, показа опрос. Арендодатели неохотно идут на уступки предпринимателям — лишь 14% согласились пересмотреть условия договора.
Большинство (78%) пока не допускали просрочек, но более половины (59%) сообщили, что такой риск может проявиться в будущем из-за снижения доходов, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра НАФИ. Опрос показал как текущая экономическая ситуация повлияла на возможности МСБ платить аренду.
Больше половины респондентов (62%) уже провели переговоры с арендодателями об изменении ставок для съемных помещений. При этом только 14% опрошенных предпринимателей сообщили, что арендодатели пошли им на уступки и готовы изменить условия договора.
Каждый пятый (21%) сообщил, что арендодатель отказался пересматривать условия. Еще 27% арендаторов на момент опроса не закончили переговоры по цене аренды. Не обсуждали этот вопрос пока 35% опрошенных
Чаще всего малый бизнес просит временно снизить арендную ставку (45%) или отменить или уменьшить штрафы за просрочку аренды (15%).
В опросе приняли участие 500 индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников малого и среднего бизнеса из всех федеральных округов России. Опрос был проведен в марте 2022 года.
Кабмин 23 марта 2022 года предложил продлить для малого бизнеса срок уплаты налога на шесть месяцев по упрощенной схеме за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода. Для поддержки МСБ в начале марта Банк России совместно с правительством запустил две программы антикризисного кредитования. Они предусматривают льготные оборотные и инвестиционные кредиты на срок до трех лет.
Фото на обложке: dotshock /
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