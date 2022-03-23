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Малому бизнесу из ряда отраслей продлят срок уплаты налога на пол года

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента с правительством предложил новые меры поддержки бизнеса. Для предприятий малого бизнеса предлагается перенести уплату налога на полгода. Компаниям с кредитами под плавающую ставку позволят перенести выплату процентов на конец года.

Малому бизнесу из ряда отраслей продлят срок уплаты налога на пол года

Кабмин предлагает продлить для малого бизнеса срок уплаты налога на шесть месяцев по упрощенной схеме за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода. По словам Мишустина, такая мера позволит компаниям перенести на осень начало этих платежей и высвободить порядка 37 млрд рублей.

Эту меру поддержки предлагается распространить на предприятия обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств.

Также Мишустин предложил поддержать компании, которые брали кредиты с плавающей ставкой, поскольку они сейчас сталкиваются с ростом выплат процентов. Глава правительства отметил ,что объем такого кредитного портфеля на данный момент оценивается примерно в 11 трлн рублей.

Кабмин предлагает особый порядок реструктуризации для таких компаний. Заемщики в ближайшие месяцы смогут не выплачивать полный объем процентов, а капитализировать их, переносить на конец 2022 года. Правительство составит список критериев соответствия для компаний-заемщиков, которым такие процентные выплаты могут быть списаны.

Фото на обложке: Pressmaster / Depositphotos

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