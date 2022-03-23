Малому бизнесу из ряда отраслей продлят срок уплаты налога на пол года

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента с правительством предложил новые меры поддержки бизнеса. Для предприятий малого бизнеса предлагается перенести уплату налога на полгода. Компаниям с кредитами под плавающую ставку позволят перенести выплату процентов на конец года.
Кабмин предлагает продлить для малого бизнеса срок уплаты налога на шесть месяцев по упрощенной схеме за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода. По словам Мишустина, такая мера позволит компаниям перенести на осень начало этих платежей и высвободить порядка 37 млрд рублей.
Эту меру поддержки предлагается распространить на предприятия обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств.
Также Мишустин предложил поддержать компании, которые брали кредиты с плавающей ставкой, поскольку они сейчас сталкиваются с ростом выплат процентов. Глава правительства отметил ,что объем такого кредитного портфеля на данный момент оценивается примерно в 11 трлн рублей.
Кабмин предлагает особый порядок реструктуризации для таких компаний. Заемщики в ближайшие месяцы смогут не выплачивать полный объем процентов, а капитализировать их, переносить на конец 2022 года. Правительство составит список критериев соответствия для компаний-заемщиков, которым такие процентные выплаты могут быть списаны.
Фото на обложке: Pressmaster /
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