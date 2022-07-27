Россиянам рассказали, как получить компенсацию за переработки

Сервис «Работа.ру» провел опрос и узнал, что примерно 30% россиян постоянно перерабатывают. При этом половина их них никогда не получала компенсации за сверхурочные часы.

Замгендиректора «Работы.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», в каких случаях сотрудник имеет право требовать оплату за переработанные часы и как грамотно это делать.

Сверхурочные часы — это работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени.

Сотрудник не сможет претендовать на оплату, если сам захотел проявить инициативу или доделать рабочие задачи. На компенсацию можно будет претендовать, если об этом попросил руководитель, но в этом случае стоит подписать согласие на работу сверхурочно.

Некоторые случаи привлечения к сверхурочной работе и оплата прописаны в Трудовом кодексе России. По законодательству сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а после — не менее чем в двойном размере.

Кроме того, по желанию сотрудника вместо повышенной оплаты переработки могут компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.

Россиянам рекомендовали давать письменное согласие на сверхурочную работу. В случае отказа работодателя от выплат, сотрудник может обратиться с жалобой в госинспекцию труда, минтруда своего региона, прокуратуру и суд, а согласие будет главным доказательством переработок.

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