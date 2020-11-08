Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило совладельца ритейлера «Интерторг» (управлял сетями «Семья» и Spar) Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск. Об этом сообщает «Фонтанка».

СМИ: совладельца Spar объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве на 1,2 млрд рублей