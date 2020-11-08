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СМИ: совладельца Spar объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве на 1,2 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило совладельца ритейлера «Интерторг» (управлял сетями «Семья» и Spar) Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск. Об этом сообщает «Фонтанка».

СМИ: совладельца Spar объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве на 1,2 млрд рублей

По данным издания, основанием стало уголовное дело, возбужденное по статье 159, ч. 7, УК РФ. Абдуллаев обвиняется в хищении 1,2 млрд рублей.

«Фонтанка» также сообщает, что запущена процедура объявления предпринимателя в международный розыск.

«Интерторг» в конце декабря 2019 года закрыл магазины Spar и «Народная 7Я семьЯ» в Петербурге и области из-за финансовых проблем. Как сообщалось, у компании накопились долги перед поставщиками.

Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря 2019 года полиция задержала Мушвига Абдуллаева в аэропорту Пулково, он пытался вылететь в Дубай.  

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