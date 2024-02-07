Ozon открыл бесплатную аналитику по продажам для всех пользователей, говорится в сообщении компании. Это позволит малому и среднему бизнесу оценить свои возможности на маркетплейсе до регистрации.

Ozon открыл бесплатную аналитику по продажам для всех пользователей