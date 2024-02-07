Ozon открыл бесплатную аналитику по продажам для всех пользователей, говорится в сообщении компании. Это позволит малому и среднему бизнесу оценить свои возможности на маркетплейсе до регистрации.
Пользователи смогут оценить объемы продаж по категории, среднюю стоимость товара, количество продавцов, уровень конверсии в корзину.
Сервис называется «Что продавать на Ozon», ранее он был доступен только действующим селлерам.
Скриншот RB.RU
В октябре прошлого года Ozon также запустил сервис Ozon Data, который позволяет сторонним игрокам ритейл-рынка получить аналитику для оценки потребительского спроса и анализа категорий в онлайне.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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