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Ozon открыл бесплатную аналитику по продажам для всех пользователей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Ozon открыл бесплатную аналитику по продажам для всех пользователей, говорится в сообщении компании. Это позволит малому и среднему бизнесу оценить свои возможности на маркетплейсе до регистрации.

Ozon открыл бесплатную аналитику по продажам для всех пользователей

Пользователи смогут оценить объемы продаж по категории, среднюю стоимость товара, количество продавцов, уровень конверсии в корзину. 

Сервис называется «Что продавать на Ozon», ранее он был доступен только действующим селлерам.

 

Скриншот RB.RU

В октябре прошлого года Ozon также запустил сервис Ozon Data, который позволяет сторонним игрокам ритейл-рынка получить аналитику для оценки потребительского спроса и анализа категорий в онлайне.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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