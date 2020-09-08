Ozon запустил сервис установки бытовой техники

Маркетплейс Ozon предложил клиентам установку бытовой техники от исполнителей сервиса YouDo. На первом этапе проекта услуга доступна клиентам из Москвы. Об этом Rusbase рассказал представитель Ozon.

Проект позволит маркетплейсу расширить линейку дополнительных сервисов для покупателей, а YouDo — получить заказы от клиентов интернет-площадки.

Ozon предлагает клиентам заказать установку 12 категорий бытовой техники, в том числе кондиционеров, кухонных вытяжек и водонагревателей. Чтобы воспользоваться сервисом, не обязательно покупать технику на Ozon — достаточно иметь аккаунт на площадке.

Заказать услугу и посмотреть цены можно по ссылке.

Для проекта с Ozon YouDo отбирает исполнителей с положительными отзывами, которые работают по модели «сделка без риска». Услуги исполнителей также застрахованы, при некачественном выполнении предусмотрена компенсация.

Ценообразование формирует YouDo на основе мониторинга среднего уровня цен на аналогичные работы. При этом отмечается, что на ряд услуг цены будут ниже среднерыночных, «поскольку YouDo работает с самозанятыми, налогообложение которых ниже, чем у ИП».

После запуска сервиса в Москве партнеры рассчитывают масштабировать его как на другие виды услуг исполнителей YouDo, так и на другие регионы России.

Летом этого года Ozon также запустил на своей площадке сервис по сборке мебели.

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