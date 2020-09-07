Ozon запустил банковское кредитование для продавцов маркетплейса

Платформа Ozon.Invest расширила программу b2b-кредитования продавцов. Теперь, помимо займов от финтех-компаний, продавцы маркетплейса могут получить экспресс-кредит от банка. Об этом Rusbase рассказал представитель Ozon.

Первым банком-партнером Ozon по b2b-кредитованию стало «Открытие». В свою очередь «Открытие» получает выход на новую аудиторию компаний малого и среднего бизнеса — на конец 2 квартала число активно продающих селлеров Ozon превышало 13 тысяч.

Заявка на кредит подается на Ozon.Invest без необходимости перехода на сайт банка. Ее рассмотрят в течение 1-2 дней, выдача средств происходит онлайн.

Процентная ставка составит от 9,5% годовых, кредит можно получить под залог товаров. Предприниматели могут занять от 100 тысяч до 10 млн рублей на срок от одного до 24 месяцев.

В настоящее время программа работает для продавцов, размещающих товары на складах Ozon, в дальнейшем компания планирует расширить ее.

При заявке на кредит до 5 млн рублей нужна только анкета, дополнительные документы или поручительство не требуются. Комиссия за выдачу и сопровождение кредита отсутствует.

Финтех-платформа Ozon.Invest запустила b2b-кредитование в июле 2020 года. Первыми партнерами стали компании SimpleFinance и «Папа Финанс».

Средний размер кредита на платформе сегодня составляет 1,5 млн рублей. До конца года Ozon.Invest планирует выдать более 1 млрд рублей займов малому и среднему бизнесу.

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