Ozon начнет просматривать видео с камер видеонаблюдения в пунктах выдачи в режиме онлайн

Маркетплейс Ozon протестирует просмотр видео с камер видеонаблюдения в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) в режиме онлайн. Об этом площадка сообщила в рассылке партнерам.
«Информация о том, что компания предлагает партнерам перейти на новую систему видеонаблюдения, связана с запуском теста. Планируем в тестовом режиме начать смотреть видео с камер видеонаблюдения в пунктах выдачи напрямую», — пояснили RB.RU в пресс-службе Ozon.
В компании рассчитывают, что в будущем это поможет обрабатывать запросы в случае утери товаров и упростит работу для владельцев ПВЗ: им не придется отправлять видео для разбора претензий, маркетплейс сможет отсматривать все сам.
В рамках теста компания приглашает к участию до 1 тыс. точек (2% сети пунктов). «С 22 апреля будем запускать такое наблюдение с участниками теста — предоставлять инструкции, как подключиться и что делать, и собирать обратную связь про сервис», — сообщил представитель Ozon.
Тест продлится несколько месяцев, по результатам и на базе обратной связи маркетплейс определит, стоит ли предлагать это решение всем партнерам.
Сейчас доступ к камерам видеонаблюдения в своих ПВЗ уже есть у Wildberries.
Фото на обложке: Vladeep /
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