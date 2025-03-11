Ozon начал тестировать CRM-сервис для продавцов
Ozon запустил CRM-систему для предпринимателей для общения с покупателями и анализа продаж, сообщили Русбейс в пресс-службе маркетплейса. Там уточнили, что новый сервис пока работает только у части продавцов, но скоро появится у всех.
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Покупатели в системе разделены на сегменты — постоянные, потенциальные и новички. По каждой группе в CRM-сервисе доступны сводные данные: динамика количества клиентов, выручка, средний чек и рекомендации для укрепления лояльности аудитории.
CRM-система также показывает потенциально интересные покупателям товары из ассортимента продавца. Кроме того, селлер сможет увидеть, кто просматривал его товары, добавлял их в корзину или избранное. Персональные данные и история покупок клиентов при этом раскрываться не будут.
В Ozon рассказали, что через CRM-сервис продавцы смогут общаться с покупателями, создавать баннеры и отправлять бонусы на предсозданные маркетплейсом сегменты клиентов.
- Накануне, 10 марта, Ozon разрешил менять адрес и способ доставки после оформления заказа. В компании утверждают, что это сократит число отмен заказов и избавит клиентов от необходимости переоформления из-за ошибки в адресе.
- За 2024 год количество активных селлеров на Ozon выросло на треть и составило 600 тыс., сообщала компания в конце февраля. Число покупателей при этом за последний год увеличилось на 10,5 млн, до 56,5 млн человек.
Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock FOTODOM
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