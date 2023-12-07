Сервис Ozon fresh запустил доставку горячей пиццы

Сервис доставки Ozon fresh начал доставлять готовую римскую пиццу Zotman, говорится в сообщении компании.
Всего для заказа будут доступны семь видов пицц с воздушным и хрустящим тестом: пепперони, маргарита, сырная со спаржей, баварская мясная, груша и горгонзола, цыпленок с песто и чиз карбонара.
На первом этапе заказать доставку горячей пиццы на Ozon fresh можно в Москве и Ростове-на-Дону. Пиццу будут выпекать под заказ в дарксторах сервиса, оборудованных кухней с конвекционными печами, и доставляться в брендированной упаковке Zotman.
Сервис предлагает два варианта доставки: от 30 минут или к определенному времени.
Позднее на Ozon fresh можно будет заказать пиццу от ресторанного холдинга Novikov Group, а география доставки расширится на новые регионы — Санкт-Петербург, Волгоград, города Татарстана и юга России.
В конце ноября Ozon fresh масштабировал сервис доставки свежих фермерских продуктов «Рынок» — теперь он доступен не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Набережных Челнах.
Ozon fresh — это сервис быстрой доставки продуктов от маркетплейса Ozon.
Фото на обложке: Unsplash
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