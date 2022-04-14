Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России появился еще один сервис бронирования отелей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon запустил агрегатор бронирования отелей, в дальнейшем компания планирует создать марткеплейс для средств размещения. Об этом говорится в сообщении онлайн-ритейлера.

В России появился еще один сервис бронирования отелей

В настоящее время доступно 70 тыс. вариантов проживания внутри страны и в странах, доступных для посещения. Отмечается, что до 99% стоимости бронирования можно оплатить баллами Ozon. 

В Ozon уверяют, что стоимость гостиницы на сервисе рыночная и не превышает предложения на сайтах-агрегаторах. Оплачивать проживание можно российской банковской картой из любой точки мира.

В дальнейшем Ozon намерен развивать маркетплейс путешествий. Отели получат доступ к специальному личному кабинету, где они смогут размещать свои предложения и самостоятельно выставлять цены.

Ozon Travel появился в 2009 году. Ранее там можно было бронировать авиа- и железнодорожные билеты для организации деловых поездок.

Минцифры в начале апреля представило список российских аналогов зарубежных соцсетей и сервисов. Так, аналогами сервисов бронирования жилья Airnb, Hotels.com, Booking.com могут также стать ЦИАН, «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Иммиграционная платформа для IT-специалистов Immigram привлекла $500 тысяч
  2. 2 Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
  3. 3 Зачем компаниям Tone of Voice и как он зависит от работы службы поддержки
  4. 4 Стратегия отказа от скидок: как повысить лояльность клиента без предоставления персональных условий
  5. 5 Продажи по сценарию: как звонить клиентам, чтобы они покупали
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

14 апреля 2022

Startup Tour 2022

14 апреля 2022

Программа ускоренного развития бизнеса «МСП: Акселератор инноваций»

15 апреля 2022

«Венчурная академия»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Индия исключила российскую нефть Urals из закупки — Reuters

Новости

Экспортеры столкнулись с невозможностью продать валютную выручку

Новости

Послабление ЕС для российских бизнесменов, в Москве пустеют дорогие офисы: главные новости для бизнеса 13 апреля

Списки и рейтинги

Как открыть банковский счет за рубежом онлайн: гид по странам

Колонки

Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay