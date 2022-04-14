В России появился еще один сервис бронирования отелей

Ozon запустил агрегатор бронирования отелей, в дальнейшем компания планирует создать марткеплейс для средств размещения. Об этом говорится в сообщении онлайн-ритейлера.

В настоящее время доступно 70 тыс. вариантов проживания внутри страны и в странах, доступных для посещения. Отмечается, что до 99% стоимости бронирования можно оплатить баллами Ozon.

В Ozon уверяют, что стоимость гостиницы на сервисе рыночная и не превышает предложения на сайтах-агрегаторах. Оплачивать проживание можно российской банковской картой из любой точки мира.

В дальнейшем Ozon намерен развивать маркетплейс путешествий. Отели получат доступ к специальному личному кабинету, где они смогут размещать свои предложения и самостоятельно выставлять цены.

Ozon Travel появился в 2009 году. Ранее там можно было бронировать авиа- и железнодорожные билеты для организации деловых поездок.

Минцифры в начале апреля представило список российских аналогов зарубежных соцсетей и сервисов. Так, аналогами сервисов бронирования жилья Airnb, Hotels.com, Booking.com могут также стать ЦИАН, «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру».

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