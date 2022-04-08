Россиянам предложили отечественные аналоги зарубежным соцсетям и сервисам

Минцифры РФ составило список с российскими аналогами зарубежным соцсетям и сервисам. В перечне 15 категорий, включая соцсети и мессенджеры, браузеры, антивирусы, почтовые сервисы, сервисы по бронированию жилья и авиабилетов, по вызову такси.

После начала спецоперации на Украине многие зарубежные сервисы частично или полностью перестали работать в России. Блокировка иностранных платформ будет способствовать увеличению аудитории и расширению функционала отечественных ресурсов, пишет РБК со ссылкой на список Минцифры.

Мессенджеры и соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (всеми владеет компания Meta, признанная в России экстремистской; Facebook, Messenger и Instagram заблокированы Роскомнадзором в стране), Twitter (заблокирован Роскомнадзором), TikTok, Snapchat, Slack ведомство рекомендует заменить на «Вконтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.

Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (всеми владеет компания Meta, признанная в России экстремистской; Facebook, Messenger и Instagram заблокированы Роскомнадзором в стране), Twitter (заблокирован Роскомнадзором), TikTok, Snapchat, Slack ведомство рекомендует заменить на «Вконтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee. На смену программ для видеоконференций Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype предлагается использовать EYEVOX, «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеовонки VK Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, IVA AVES S, IVA LARGO, «Вега-Ирида», Vinteo.

Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype предлагается использовать EYEVOX, «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеовонки VK Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, IVA AVES S, IVA LARGO, «Вега-Ирида», Vinteo. Вместо антивирусов Norton, Avast, McAfee рекомендуется поставить Kaspersky, Dr. Web.

Norton, Avast, McAfee рекомендуется поставить Kaspersky, Dr. Web. Взамен для редакторов «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации», Word, Excel, PowerPoint, Apple Keynote Минцифры предлагает «Мой офис», «P7-Офис», «Яндекс 360».

«Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации», Word, Excel, PowerPoint, Apple Keynote Минцифры предлагает «Мой офис», «P7-Офис», «Яндекс 360». В качестве замены почтовых сервисов Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo! Mail, ProtonMail рекомендуется пользоваться «Почта Mail.ru», «Мой Офис Почта», «Яндекс.Почта», Tegu, а переводчики Google translate, Bing заменить на «Яндекс.Переводчик», PROMT.

Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo! Mail, ProtonMail рекомендуется пользоваться «Почта Mail.ru», «Мой Офис Почта», «Яндекс.Почта», Tegu, а переводчики Google translate, Bing заменить на «Яндекс.Переводчик», PROMT. Вместо браузеров Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet, Safari ведомство предлагает установить «Яндекс.Браузер», Atom.

Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet, Safari ведомство предлагает установить «Яндекс.Браузер», Atom. Взамен сервисов для аналитики Google Analytics, Clicky.com, Matomo, Chartbeat.com рекомендуется использовать «Яндекс.Метрика», Roistat, CoMagic, «Спутник / Аналитика».

Google Analytics, Clicky.com, Matomo, Chartbeat.com рекомендуется использовать «Яндекс.Метрика», Roistat, CoMagic, «Спутник / Аналитика». Образовательные Storytel, Pearson и Coursera предлагается заменить на ресурсы Skillfactory, Оpenedu, GeekBrains, Stepik, Udemy, «СберУниверситет», «Нетология», SF Education, Wayup, CoreApp, «Инжинириум», «Кодемика», «Сетевая Академия», «Учебный центр ИнфоТеКС», «Школа анализа данных» («Яндекс.Практикум»), «Академия информационных систем» (АИС), «Мобильное электронное образование» (МЭО), «1С-Образование», «Учебный центр СКБ Контур».

Storytel, Pearson и Coursera предлагается заменить на ресурсы Skillfactory, Оpenedu, GeekBrains, Stepik, Udemy, «СберУниверситет», «Нетология», SF Education, Wayup, CoreApp, «Инжинириум», «Кодемика», «Сетевая Академия», «Учебный центр ИнфоТеКС», «Школа анализа данных» («Яндекс.Практикум»), «Академия информационных систем» (АИС), «Мобильное электронное образование» (МЭО), «1С-Образование», «Учебный центр СКБ Контур». Вместо карт Google Maps, Apple Maps, HERE рекомендуются «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Карты Mail.ru», «ГИП Горизонт».

Google Maps, Apple Maps, HERE рекомендуются «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Карты Mail.ru», «ГИП Горизонт». В качестве замены сервиса по поиску работы и сотрудников Hays предлагается пользоваться «Профи», Head Hunter, «Работа в России», «Работа.ру», YouDo,

Hays предлагается пользоваться «Профи», Head Hunter, «Работа в России», «Работа.ру», YouDo, Маркетплейсы Ebay, Amazon прекомендуется заменить на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», «СберМаркет»,

Ebay, Amazon прекомендуется заменить на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», «СберМаркет», Аналогами сервисов бронирования жилья Airnb, Hotels.com, Booking.com могут послужить ЦИАН, «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру», «Ozon Travel»,

Airnb, Hotels.com, Booking.com могут послужить ЦИАН, «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру», «Ozon Travel», Вместо сервисов для вызова такси Uber, Gett.com Минцифры предлагает «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет», «Максим»,

Uber, Gett.com Минцифры предлагает «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет», «Максим», Заменой сервисов по заказу авиабилетов Momondo, Skyscanner министерство называет Aviasales, OneTwoTrip, Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», Ozon Travel.

Ранее российский национальный видеохостинг Rutube запустил функцию автомодерации для верифицированных пользователей. Они теперь смогут в течение нескольких минут опубликовать видео на своих каналах. Длительность модерации видео увеличилась из-за роста числа новых регистраций и нового закона об ответственности за распространение фейков. Пользователи попросили платформу оптимизировать механизм проверки видео.

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