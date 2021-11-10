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Бизнес заявил о дефиците чипов при рекордном объеме их производства

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В третьем квартале этого года мировые продажи чипов на 27% превысили прошлогодние показатели и составили $145 млрд. За указанное время поставки микросхем превысили исторический максимум и в количественном отношении.

Бизнес заявил о дефиците чипов при рекордном объеме их производства

Основными драйверами роста выступили высокий спрос на чипы и расширение производственных мощностей полупроводниковых фабрик, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию полупроводниковой промышленности (SIA).

И несмотря на это производители электроники все еще продолжают заявлять о дефиците чипов. В Apple, например, говорили, что в этом квартале компания из-за нехватки чипов недополучила $6 млрд. О проблемах сообщали и крупные игроки автопрома и производители серверного оборудования.

По словам технического директора «АТБ Электроника» Степана Фионова, его компания ощущает дефицит с начала года. «Сейчас можно описать ситуацию как "стабильно плохо"», — отметил он.

Заявили о проблеме и в «АвтоВАЗе». Компания ежедневно отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых выстраивает график производства своих линий. 

Ряд экспертов считает, что дефицит может быть искусственным, так как эта проблема позволяет некоторым участникам рынка извлечь краткосрочную выгоду из ситуации. 

 Другие уверены, что причина продолжающегося кризиса — логистические сложности, неравномерное распределение готовых микросхем, а также недостаток производственных мощностей.

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Ранее аналитики IDC и Susquehanna Financial Group указывали на проблемы с логистикой. В октябре сроки поставок микросхем выросли с привычных 9–12 недель до 22–25. В некоторых случаях заказы приходили и через 60 недель, то есть больше чем через год.

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Фото на обложке: Unsplash

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