Ozon запустил плашку «Подлинное изделие» для ювелирных украшений

Ozon запустил для пользователей плашку «Подлинное изделие», которая подтверждает оригинальность ювелирных украшений. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Нажав на нее, пользователь сможет перейти в государственную систему, контролирующую оборот ювелирных изделий, и проверить разрешение продавца на их продажу.

Исследование Ozon показало, что более трети россиян опасаются приобретать ювелирные изделия онлайн из-за риска подделки.

Плашка «Подлинное изделие» для продавцов ювелирных украшений показывает, что продавец действительно состоит на учете в ГИИС ДМДК — государственной информационной системе для контроля за драгоценными металлами, камнями и изделиями из них. Плашка отображается в карточке товара в мобильном приложении и веб-версии маркетплейса.

Ozon ранее провел интеграцию с ГИИС ДМДК. Проверка происходит еженедельно с момента регистрации продавца на площадке.

Клиент также может проверить купленный товар при его получении с курьером или в пункте выдачи — для этого надо перейти на сайт ГИИС ДМДК и указать уникальный номер изделия, который размещен на бирке.

По данным Ozon, во втором квартале оборот категории ювелирных украшений вырос в 2,5 раза, а количество товарных наименований превысило 500 тыс. Продажи ювелирных изделий на Ozon начались в феврале 2019 года.

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