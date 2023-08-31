Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon запустил плашку «Подлинное изделие» для ювелирных украшений

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon запустил для пользователей плашку «Подлинное изделие», которая подтверждает оригинальность ювелирных украшений. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ozon запустил плашку «Подлинное изделие» для ювелирных украшений

Нажав на нее, пользователь сможет перейти в государственную систему, контролирующую оборот ювелирных изделий, и проверить разрешение продавца на их продажу. 

Исследование Ozon показало, что более трети россиян опасаются приобретать ювелирные изделия онлайн из-за риска подделки.

Плашка «Подлинное изделие» для продавцов ювелирных украшений показывает, что продавец действительно состоит на учете в ГИИС ДМДК — государственной информационной системе для контроля за драгоценными металлами, камнями и изделиями из них. Плашка отображается в карточке товара в мобильном приложении и веб-версии маркетплейса. 

Ozon ранее провел интеграцию с ГИИС ДМДК. Проверка происходит еженедельно с момента регистрации продавца на площадке.

Клиент также может проверить купленный товар при его получении с курьером или в пункте выдачи — для этого надо перейти на сайт ГИИС ДМДК и указать уникальный номер изделия, который размещен на бирке. 

По данным Ozon, во втором квартале оборот категории ювелирных украшений вырос в 2,5 раза, а количество товарных наименований превысило 500 тыс. Продажи ювелирных изделий на Ozon начались в феврале 2019 года.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
  2. 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  3. 3 Как выйти на Ozon: нюансы работы с маркетплейсом
  4. 4 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
  5. 5 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Picture Predictor

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ