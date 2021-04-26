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«Оперативный доступ к деньгам»: Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Ритейлер Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам маркетплейса за продажу товаров. Ранее компания предусматривала оплату лишь два раза в месяц.

«Оперативный доступ к деньгам»: Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам

Ozon тестировал услугу «Гибкий график выплат» с осени 2020 года, с тех пор ежедневные выплаты получили почти тысяча продавцов, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

Выплата в рамках услуги формируется как общая стоимость реализованных товаров за вычетом комиссии Ozon и стоимости оказанных услуг (например, логистика, реклама и продвижение); также учитываются счета, ожидающие оплату.

От каждой выплаты Ozon формирует резерв (страховой депозит), который может быть использован, если у продавца возникнет дебиторская задолженность перед площадкой (например, из-за возвратов). Если такой задолженности нет, резерв выплачивается первого числа следующего месяца в полном объеме.

Перед подключением услуги продавец проходит внутренний скоринг Ozon, который оценивает стабильность продаж, количество возвратов и другие параметры бизнеса. Продавцы могут самостоятельно подключать и отключать услугу в личном кабинете.

За оказание услуги Ozon взимает комиссию в размере 0,75% от суммы к выплате. Выплаты начинаются на следующий рабочий день после подключения услуги в личном кабинете и осуществляются по будням. Ранее стандартный договор Ozon с продавцами подразумевал выплаты два раза в месяц.

Вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян считает, что новая услуга даст продавцам оперативный доступ к деньгам, которые можно направить на развитие бизнеса. «Размер комиссии в рамках услуги привлекательнее, чем банковский кредит. На полученные деньги продавцы могут быстро пополнить запасы товаров до повышения себестоимости, а также расширить ассортимент и попробовать его на небольших объёмах», — заявил Овасапян.

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Фото: stasokulov / Depositphotos.

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