«Оперативный доступ к деньгам»: Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам

Ритейлер Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам маркетплейса за продажу товаров. Ранее компания предусматривала оплату лишь два раза в месяц.
Ozon тестировал услугу «Гибкий график выплат» с осени 2020 года, с тех пор ежедневные выплаты получили почти тысяча продавцов, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.
Выплата в рамках услуги формируется как общая стоимость реализованных товаров за вычетом комиссии Ozon и стоимости оказанных услуг (например, логистика, реклама и продвижение); также учитываются счета, ожидающие оплату.
От каждой выплаты Ozon формирует резерв (страховой депозит), который может быть использован, если у продавца возникнет дебиторская задолженность перед площадкой (например, из-за возвратов). Если такой задолженности нет, резерв выплачивается первого числа следующего месяца в полном объеме.
Перед подключением услуги продавец проходит внутренний скоринг Ozon, который оценивает стабильность продаж, количество возвратов и другие параметры бизнеса. Продавцы могут самостоятельно подключать и отключать услугу в личном кабинете.
За оказание услуги Ozon взимает комиссию в размере 0,75% от суммы к выплате. Выплаты начинаются на следующий рабочий день после подключения услуги в личном кабинете и осуществляются по будням. Ранее стандартный договор Ozon с продавцами подразумевал выплаты два раза в месяц.
Вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян считает, что новая услуга даст продавцам оперативный доступ к деньгам, которые можно направить на развитие бизнеса. «Размер комиссии в рамках услуги привлекательнее, чем банковский кредит. На полученные деньги продавцы могут быстро пополнить запасы товаров до повышения себестоимости, а также расширить ассортимент и попробовать его на небольших объёмах», — заявил Овасапян.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: stasokulov / Depositphotos.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 История развития рунета: таймлайн
- 2 Генеральный директор Ozon объяснил, почему компанию не интересует блокчейн
- 3 Сотрудник Ozon о смене собственника: Это будет только на пользу
- 4 Леонид Богуславский: как не ошибиться с командой для интернет-стартапа. StartUp Школа
- 5 Интернет-магазин Ozon вместо предновогодней рекламы сделает бесплатной доставку