«Оперативный доступ к деньгам»: Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам

Ритейлер Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам маркетплейса за продажу товаров. Ранее компания предусматривала оплату лишь два раза в месяц.

Ozon тестировал услугу «Гибкий график выплат» с осени 2020 года, с тех пор ежедневные выплаты получили почти тысяча продавцов, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

Выплата в рамках услуги формируется как общая стоимость реализованных товаров за вычетом комиссии Ozon и стоимости оказанных услуг (например, логистика, реклама и продвижение); также учитываются счета, ожидающие оплату.

От каждой выплаты Ozon формирует резерв (страховой депозит), который может быть использован, если у продавца возникнет дебиторская задолженность перед площадкой (например, из-за возвратов). Если такой задолженности нет, резерв выплачивается первого числа следующего месяца в полном объеме.

Перед подключением услуги продавец проходит внутренний скоринг Ozon, который оценивает стабильность продаж, количество возвратов и другие параметры бизнеса. Продавцы могут самостоятельно подключать и отключать услугу в личном кабинете.

За оказание услуги Ozon взимает комиссию в размере 0,75% от суммы к выплате. Выплаты начинаются на следующий рабочий день после подключения услуги в личном кабинете и осуществляются по будням. Ранее стандартный договор Ozon с продавцами подразумевал выплаты два раза в месяц.

Вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян считает, что новая услуга даст продавцам оперативный доступ к деньгам, которые можно направить на развитие бизнеса. «Размер комиссии в рамках услуги привлекательнее, чем банковский кредит. На полученные деньги продавцы могут быстро пополнить запасы товаров до повышения себестоимости, а также расширить ассортимент и попробовать его на небольших объёмах», — заявил Овасапян.

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Фото: stasokulov / Depositphotos.