Ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» свернули продажи через Ozon

«М.Видео» и «Эльдорадо» отказались от проекта по продаже товаров через маркетплейс Ozon, выяснил «Коммерсантъ». Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи на Ozon в период пандемии, в апреле прошлого года, когда не работали розничные точки.

На онлайн-витрины маркетплейса было добавлено около 80% ассортимента ритейлеров. Группа планировала использовать логистические мощности Ozon для привлечения новой аудитории, но тестовый проект оказался не эффективным, сообщает издание со ссылкой на оценку представителей группы.

Как сообщили в «М.Видео-Эльдорадо», наибольшую конверсию и средний чек группе приносят продажи через свою мобильную платформу. Поэтому это направление было выбрано приоритетным для дальнейшего развития и инвестирования. Уточняется, что онлайн-продажи группы по итогам прошлого года показали рост в 108,6% ( увеличились до 300,4 млрд рублей) при общем росте оборота на 15,4%, до 504,8 млрд рублей.

До выхода на Ozon «М.Видео-Эльдорадо» не сотрудничала со сторонними площадками. Собственный маркетплейс группа запустила в июле 2020 года. Компания также пока владеет 80% маркетплейса Goods.ru. Ранее стало известно, что «Сбер» собирается вложить в Gооds.ru 35 млрд рублей и стать его основным владельцем.

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