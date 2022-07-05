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Ozon будет привлекать на площадку предпринимателей с помощью бонусов для покупателей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon возобновил реферальную программу — теперь покупатели могут приглашать на площадку предпринимателей и получать за это бонусы, которые затем можно потратить на покупку товаров, сообщил RB.RU представитель маркетплейса.

У Ozon уже была реферальная программа, но она работала в основном на привлечение новых покупателей. Компания закрыла ее в марте.

Ozon будет привлекать на площадку предпринимателей с помощью бонусов для покупателей

Участником реферальной программы может стать любой покупатель, который совершил не менее трех заказов на общую сумму от 2,5 тыс. рублей. Пригласить можно любого предпринимателя: производителя, дистрибьютора, начинающего или опытного, с любой категорией товаров.

За каждого нового продавца площадки пользователь получает до 1,5 тыс. баллов, которые может потратить на покупку товаров на Ozon. 1 балл равен 1 рублю. Для участия в программе нужно заполнить анкету на сайте.

Новым продавцам Ozon начисляет 5 тыс. бонусов на счет, которые можно использовать для продвижение своих товаров.

Фото на обложке: Unsplash

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