Ozon возобновил реферальную программу — теперь покупатели могут приглашать на площадку предпринимателей и получать за это бонусы, которые затем можно потратить на покупку товаров, сообщил RB.RU представитель маркетплейса.

У Ozon уже была реферальная программа, но она работала в основном на привлечение новых покупателей. Компания закрыла ее в марте.

Ozon будет привлекать на площадку предпринимателей с помощью бонусов для покупателей