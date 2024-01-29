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Ozon открыл вакансию руководителя направления премиального банкинга

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon открыл вакансию руководителя направления премиум банкинга. От него потребуется разработать и реализовать стратегию этого направления, а также курировать процесс запуска новых продуктов.

Ozon открыл вакансию руководителя направления премиального банкинга

Ozon решил создать направление премиального банковского обслуживания. Вакансия на поиск руководителя данного направления опубликована на сайте маркетплейса.

От руководителя нового направления потребуется в частности создать и реализовать его стратегию, разработать продуктовое предложение, а также курировать запуск новых продуктов. 

Опыт работы кандидата должен быть не менее 3 лет в консалтинге, управлении продуктом, бизнес-девелопменте на руководящих должностях. Также обязательно наличие высшего образования в области экономики, финансов, маркетинга или естественных наук.

В июле 2022 года Ozon запустил собственную дебетовую карту с возможностью оплаты покупок вне маркетплейса. 

В 2021 году Ozon купил «Оней Банк» у «Совкомбанка» за 615 млн рублей.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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