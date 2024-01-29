Ozon открыл вакансию руководителя направления премиального банкинга

Ozon открыл вакансию руководителя направления премиум банкинга. От него потребуется разработать и реализовать стратегию этого направления, а также курировать процесс запуска новых продуктов.
Ozon решил создать направление премиального банковского обслуживания. Вакансия на поиск руководителя данного направления опубликована на сайте маркетплейса.
От руководителя нового направления потребуется в частности создать и реализовать его стратегию, разработать продуктовое предложение, а также курировать запуск новых продуктов.
Опыт работы кандидата должен быть не менее 3 лет в консалтинге, управлении продуктом, бизнес-девелопменте на руководящих должностях. Также обязательно наличие высшего образования в области экономики, финансов, маркетинга или естественных наук.
В июле 2022 года Ozon запустил собственную дебетовую карту с возможностью оплаты покупок вне маркетплейса.
В 2021 году Ozon купил «Оней Банк» у «Совкомбанка» за 615 млн рублей.
Фото на обложке: KateV28 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
- 2 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
- 3 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
- 4 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 5 Как выйти на Ozon: нюансы работы с маркетплейсом
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2024
31 января 2024
31 января 2024