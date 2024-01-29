Ozon открыл вакансию руководителя направления премиального банкинга

Ozon открыл вакансию руководителя направления премиум банкинга. От него потребуется разработать и реализовать стратегию этого направления, а также курировать процесс запуска новых продуктов.

Ozon решил создать направление премиального банковского обслуживания. Вакансия на поиск руководителя данного направления опубликована на сайте маркетплейса.

От руководителя нового направления потребуется в частности создать и реализовать его стратегию, разработать продуктовое предложение, а также курировать запуск новых продуктов.

Опыт работы кандидата должен быть не менее 3 лет в консалтинге, управлении продуктом, бизнес-девелопменте на руководящих должностях. Также обязательно наличие высшего образования в области экономики, финансов, маркетинга или естественных наук.

В июле 2022 года Ozon запустил собственную дебетовую карту с возможностью оплаты покупок вне маркетплейса.

В 2021 году Ozon купил «Оней Банк» у «Совкомбанка» за 615 млн рублей.

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