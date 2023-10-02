Ozon запустит собственную ОС с сервисами от VK для умных телевизоров Hartens

Ozon и VK разработали операционную систему для умных телевизоров Hartens, рассказали в пресс-службе VK.

В 2022 году Ozon приобрел торговую марку Hartens и объявил о старте производства собственных телевизоров для эксклюзивной продажи на площадке. В оболочку Ozon TV будут встроено собственное приложение для Smart TV, голосовой помощник «Маруся», маркетплейс приложений RuStore и различные сервисы VK.

Также Ozon объявил о выпуске собственного приложения для покупок на Smart TV — Ozon TV.

В компании рассчитывают, что сервис станет «маркетплейсом на диване», где пользователи смогут выбирать товары из персонализированных подборок.

Заказ можно будет сделать через QR-код, который отобразится прямо на экране телевизора. Отсканировав его, пользователь сможет перейти в мобильное приложение Ozon или на сайт и сделать заказ выбранной вещи.

Телевизоры Hartens выпускаются с 2021 года, за это время торговая марка заняла треть в категории ТВ на маркетплейсе Ozon и составила 5% от всех онлайн-продаж телевизоров в России.

В конце прошлого месяца на Ozon начали продавать автомобили. На начальном этапе заказ доступен только в Москве и Московской области, но в будущем маркетплейс расширит список городов.

Фото на обложке: Пресс-служба VK